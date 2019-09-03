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3 вересня • оновлено в 23:55
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Усик - Спонг: букмекери опублікували перші котирування на дебют українця в супертяжах

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Ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0-0, 12 KO) вважається явним фаворитом поєдинку проти непереможного боксера Тайрона Спонга (13-0, 12 КО).

Усик - Спонг: букмекери опублікували перші котирування на дебют українця в супертяжах

Боєм з голландцем наш співвітчизник дебютує в суперважкому дивізіоні. Шоу відбудеться 12 жовтня в американському Чикаго.

Аналітики вже визначили коефіцієнти на кожного з суперників. Ставки на перемогу Усика пропонуються з котируванням 1,01. Показники на успіх Спонга досягають рівня 19. А нічия оцінюється коефіцієнтом 34,00.

Усик - Спонг: букмекери опублікували перші котирування на дебют українця в супертяжах

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"Схвильований": Усик зробив зізнання про майбутній бій зі Спонгом

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 серпня Тайрон Спонг добув вражаючу перемогу на вечорі боксу в Мексиці, відправивши суперника в кошмарний нокаут.

Нещодавно Спонг дав перший коментар про майбутню зустріч з Усиком.

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Тема
Усик – Спонг
Особи
Тайрон Спонг Олександр Усик
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