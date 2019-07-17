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Усик сполохав мережу фото з Криму: спортивні підсумки 16 липня

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Український боксер Олександр Усик збентежив фанатів фото з Криму, а президента країни Володимира Зеленського розкритикували за ідею проведення Олімпіади в Україні.

OBOZREVATEL представляє головні новини вівторка, 16 липня.

Крім того, українська чемпіонка Дарина Білодід захопила фанатів еротичним фото. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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Особи
Олександр Усик Дар'я Білодід Руслан Малиновський Марія Шарапова Володимир Зеленський
Теги
ФК Аталанта збірна України з футболу
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