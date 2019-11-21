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21 листопада • оновлено в 10:34
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Усик наполохав мережу дивним фото: спортивні підсумки 20 листопада

1.1т
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Україна офіційно отримала місце у першому кошику на жеребкуванні Євро-2020, а в Росії виник скандал навколо нападника національної команди.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 20 листопада.

Крім того, Олександр Усик наполохав мережу незвичайним фото. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Євро-2020
Особи
Олександр Усик Кріштіану Роналду Марина Бех-Романчук
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