Усик наполохав мережу дивним фото: спортивні підсумки 20 листопада

Україна офіційно отримала місце у першому кошику на жеребкуванні Євро-2020, а в Росії виник скандал навколо нападника національної команди.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 20 листопада.
Крім того, Олександр Усик наполохав мережу незвичайним фото. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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