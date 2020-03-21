Усик вперше сказав, кому програв свій перший бій

Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) розповів, що свій перший поєдинок він програв.

"Свій перший бій я програв. Що про нього розповідати? Я його програв. Євген звали хлопця. Прізвища не пам'ятаю. Звуть, напевно. Не пам'ятаю прізвище, хлопці. Але у мене, до речі, є лежить удома десь папірчик. Я ж кожен бій записував", – сказав Усик в прямому ефірі в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик закликав українців відвідувати храми і причащатися з однієї чаші, незважаючи на ризик захворіти коронавірусом. Олександр Алієв, в свою чергу, заявив, що новини про численні смерті від цієї хвороби в Італії є фейком.

Раніше Олександр заявив, що для боротьби з коронавірусом треба "купатися в басейні з хлоркою" і "пити воду з-під крана".

Нещодавно Усик викликав справжній скандал в мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавiрусу.

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