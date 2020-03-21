Головна Новини
21 березня • оновлено в 18:52
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Усик вперше сказав, кому програв свій перший бій

3.2т
Читати матеріал російською

Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) розповів, що свій перший поєдинок він програв.

"Свій перший бій я програв. Що про нього розповідати? Я його програв. Євген звали хлопця. Прізвища не пам'ятаю. Звуть, напевно. Не пам'ятаю прізвище, хлопці. Але у мене, до речі, є лежить удома десь папірчик. Я ж кожен бій записував", – сказав Усик в прямому ефірі в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик закликав українців відвідувати храми і причащатися з однієї чаші, незважаючи на ризик захворіти коронавірусом. Олександр Алієв, в свою чергу, заявив, що новини про численні смерті від цієї хвороби в Італії є фейком.

Раніше Олександр заявив, що для боротьби з коронавірусом треба "купатися в басейні з хлоркою" і "пити воду з-під крана".

Нещодавно Усик викликав справжній скандал в мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавiрусу.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олександр Усик
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пузій Федір
Пузій Федір
Щось усік стає зовсім нецікавий.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Спорт Бокс
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
ENCE
VS
Godsent
Победа ENCE
1.70 Сделать ставку
Белшина
VS
Минск
Победа Минска с нулевой форой
1.64 Сделать ставку
Слуцк
VS
Славия Мозырь
Ничья за коэффициент в 3,10
3.10 Сделать ставку
fnatic
VS
North
Победа fnatic с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Gen.G
VS
Chaos
Победа Gen.G с форой в -1,5 карты
2,50 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Copenhagen Flames
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
2,30 Сделать ставку
NaVi
VS
forZe
Победа forZe с форой в +1,5 карты
2,35 Сделать ставку
BIG
VS
Complexity
Победа BIG
1.87 Сделать ставку
Ислочь
VS
Неман
Победа Немана или ничья
1.84 Сделать ставку
Витебск
VS
Городея
Победа Городеи или ничья
1.64 Сделать ставку