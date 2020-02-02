Усик сказав, хто переможе в бою-реванші Уайлдер - Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) у повторному поєдинку Тайсона Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) з чемпіоном WBC Деонтеєм Уайлдером (42-0-1, 41 КО) віддає перевагу британцеві.

Уайлдер - Ф'юрі

"У першому бою перевагу віддавав Ф'юрі. У другому, напевно, теж буду більше схилятися до нього. У нього набагато більше навичок, ніж у Уайлдера. Але Деонтей непередбачуваний хлопець, який може вдарити в будь-який момент, як це і сталося в першому поєдинку. Ф'юрі потрібно бути максимально сконцентрованим на поєдинку. Бути постійно в бою. Не намагатися бути піжоном", – сказав Усик в інтерв'ю РЕН ТВ.

Новини Боксер піднявся після нокдауну і в кривавому бою виграв чемпіонський пояс Усика

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський супертяж проведе бій-реванш з американцем 22 лютого на арені "MGM Grand" в Лас-Вегасі. Вже стало відомо, хто покаже бій-реванш Уайлдер - Ф'юрі.

Відзначимо, що Уайлдер і Ф'юрі вперше побилися 1 грудня 2018 року. британець двічі побував в нокдауні, але незважаючи на це судді зафіксували нічию – 115-111, 112-114, 113-113.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!