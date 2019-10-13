Усик скасував бій даремно! Третя допінг-проба Спонга виявилася чистою

Голландський боксер Тайрон Спонг з яким спочатку повинен був битися Усик, і бій з яким був скасований через провалений допінг-тесту, отримав результати третьої проби.

Раніше в допінг-пробах Спонга, які були зроблені 26 і 28 вересня антидопінговим агентством, були знайдені сліди застосування забороненого препарату кломифена. У себе в Instagram Спонг повідомив, що його третій допінг-тест виявився негативним.

Нагадаємо, що замість Спонга промоутери в США в терміновому порядку знайшли Олександру нового суперника. Ним став місцевий боксер Чазз Вїзерспун. У ніч на 13 жовтня Усик в США легко розібрався з американцем.

Перед боєм українські вболівальники, які прийшли на Wintrust Arena підтримати свого боксера, разом з солістом фантастично виконали гімн нашої країни.

Після поєдинку Олександр прокоментував свій успіх, заявивши що йому довелося понервувати.

Пізніше були опубліковані кращі моменти зустрічі Усик - Візерспун і повний запис бою.

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