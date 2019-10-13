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13 жовтня • оновлено в 14:48
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Усик скасував бій даремно! Третя допінг-проба Спонга виявилася чистою

1.4т Читати матеріал російською

Голландський боксер Тайрон Спонг з яким спочатку повинен був битися Усик, і бій з яким був скасований через провалений допінг-тесту, отримав результати третьої проби.

Раніше в допінг-пробах Спонга, які були зроблені 26 і 28 вересня антидопінговим агентством, були знайдені сліди застосування забороненого препарату кломифена. У себе в Instagram Спонг повідомив, що його третій допінг-тест виявився негативним.

😤 Just received word from VADA that my 3rd and last urine sample taken on Oct 2nd was NEGATIVE for all prohibited substances . As I've said all along, I'm a clean fighter and the previous results were inaccurate or manipulated . Who is responsible for this? It's shameful that I've been robbed of the opportunity . His team knew I was a very big risk and could hurt him and needed a way out to avoid total embarrassment . I've been wronged and I'm pissed off . I'm willing to get on a plane tonight and step in the ring tomorrow night and fuck shit up !! @mundoboxing @marcosgonzalezesq @aandtpromotions #Tyrone #King #Spong #Suriname #Native #Warrior #Paramaribo #Champion #Fighter #Grandchamp #Warrior #Amazon

Публікація від Tyrone Spong (@tyrone_spong)

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Побитий Усик звернувся до українців - опубліковано відео

Нагадаємо, що замість Спонга промоутери в США в терміновому порядку знайшли Олександру нового суперника. Ним став місцевий боксер Чазз Вїзерспун. У ніч на 13 жовтня Усик в США легко розібрався з американцем.

Перед боєм українські вболівальники, які прийшли на Wintrust Arena підтримати свого боксера, разом з солістом фантастично виконали гімн нашої країни.

Після поєдинку Олександр прокоментував свій успіх, заявивши що йому довелося понервувати.

Пізніше були опубліковані кращі моменти зустрічі Усик - Візерспун і повний запис бою.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Особи
Тайрон Спонг Олександр Усик
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70rus xxx
70rus xxx
"Боксер был в шоке"))...непонятно,о ком речь.
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