Усик розповів, яким буде бій проти Чісори

Українець Олександр Усик пообіцяв, що в його поєдинку проти Дерека Чісори глядачі побачать відмінний та якісний бокс.

Під час прес-конференції перед боєм наш співвітчизник заявив, що на ринзі не буде війни. Незважаючи на це, він відзначив, що не збирається м'яко реагувати на наміри британця боляче його вдарити.

"Ніякої війни не буде. Це все слова Дерека. Я приніс мир, і це буде відмінний, чистий бокс. Він захоче мене покалічити, захоче мене сильно вдарити. Очевидно, що я не буду м'яко на це дивитися. Це буде чудовий бій двох сильних боксерів", – розповів Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр попередив Чісору про те, що "в залі не натренуєш".

Нагадаємо, що поєдинок українця проти британця відбудеться в суботу, 31 жовтня.