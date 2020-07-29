Усик розповів, як здивувався через українську мову

Олександр Усик розповів, як читав зі своїм сином книгу українською мовою і здивувався, коли зіткнувся з певними труднощами.

"Ми з дружиною почали цілеспрямовано закуповувати дитячу літературу. Тим більше, син Кирило в першому класі, важкувато йому дається читання. Ми з ним читаємо українською мовою. Я знаю українську мову, розмовляю на ній, але коли почав читати, здивувався. Думаю: "Ого". Практики немає постійної, тому перші пару днів трохи важкувато було. Зараз все нормально", – заявив Усик в інтерв'ю на YouTube-каналі Usyk17.

Нагадаємо, що раніше Олександр показав своє тренування перед боєм з Дереком Чісорою і здивував підписників фразою українською мовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик станцював у трусах і футболці з написом "Сімферополь" і нарвався на коментар співачки Олі Полякової.