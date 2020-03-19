Усик розповів, як не захворіти на коронавірус, і наїхав на Раду: спортивні підсумки 18 березня

Англійський футболіст, чиє ім'я не називається, втрапив у секс-скандал під час карантину, а Олександр Усик розповів, як потрібно боротися з коронавірусом.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 18 березня.

Крім того, експрезидент "Реала" Лоренсо Санс перебуває у важкому стані через коронавірус. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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