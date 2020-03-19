Усик розповів, як не захворіти на коронавірус, і наїхав на Раду: спортивні підсумки 18 березня

Англійський футболіст, чиє ім'я не називається, втрапив у секс-скандал під час карантину, а Олександр Усик розповів, як потрібно боротися з коронавірусом.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 18 березня.
Крім того, експрезидент "Реала" Лоренсо Санс перебуває у важкому стані через коронавірус. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
Відомий футболіст з нудьги на карантині переспав із сестрою дружини
"Пийте воду з-під крана": Усик сказав, як не захворіти на коронавірус
Експрезидент "Реала" перебуває у важкому стані через коронавірус
Дружина чемпіонки UFC Аманди Нуньєс повідомила про вагітність
Російський футболіст, який вилікувався від коронавірусу, відверто висловився про хворобу
Екстрена евакуація: збірна України з боксу потрапила у пастку в Лондоні
В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!
Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".