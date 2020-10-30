Усик розповів, як на нього вплинула поразка Ломаченка перед боєм з Чісорою

Український боксер Олександр Усик зізнався, що поразка його близького друга Василя Ломаченка в бою проти Теофімо Лопеса засмутила його.

Наш співвітчизник відзначив, що, з іншого боку, ця невдача стала для нього великою мотивацією перед поєдинком з Дереком Чісорою. Він заявив, що Василь постійно змушує його рухатися вперед.

"Так, я засмутився, тому що мій близький друг програв. Але з іншого боку, це, звичайно, дуже велика мотивація. Взагалі, він мотивує мене завжди і протягом вже довгого часу. І продовжує це робити. Багато людей не знають його особисто, а я знаю, що у нього всередині. Там дуже багато добра і сили", – розповів Усик під час прес-конференції перед боєм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр спрогнозував, яким буде поєдинок проти Чісори, який відбудеться в суботу, 31 жовтня.