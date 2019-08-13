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Усик розповів, як Джошуа перемогти Руїса

1.4т Читати матеріал російською

Непереможний український важковаговик Олександр Усик (16-0, 12 КО) назвав рецепт перемоги британця Ентоні Джошуа в бою-реванші з Енді Руїсом.

Джошуа - Руїс

Джошуа - Руїс

Express

"Іноді в боксі це трапляється. Іноді ви перемагаєте, а іноді програєте. У цьому немає нічого страшного, вам потрібно виправити помилки, які ви допустили в першому бою. Джошуа потрібно повернутися на ринг і просто перебоксувати Руїса-молодшого. Він не повинен битися або боротися. Ключовим словом є перебоксувати", – цитує Усика британське видання Express.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, другий бій між суперважкоатлетами американцем Енді Руїсом і британцем Ентоні Джошуа, намічений на 7 грудня, може зірватися

Нагадаємо, що 2 червня 29-річний Енді Руїс-молодший сенсаційно нокаутував британця Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО), ставши новим чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі. 5 червня команда Джошуа активувала опцію про матч-реванш із мексиканцем.

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Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особи
Олександр Усик Ентоні Джошуа Енді Руїс-молодший
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Он Алекс
Он Алекс
Кадилом вокруг ринга с чучелом из рпц пробежать 3 круга .. такой совет ? Ключевое слово - кадило
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