Усик розповів про "ігри" з дружиною після довгої відсутності на зборах. Відео

Непереможний український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) зніяковіло зізнався, що після тривалої відсутності "грає" з дружиною у "дорослі ігри".

На запитання Володимира Кобелькова про це, Усик спершу зам'явся, видавши "Ух ти".

"Після тривалого табору ми вдвох перебуваємо. Після того, як я приїжджаю, впродовж двох-трьох тижнів, дружина мене супроводжує куди б я не їхав. Каже "Я скучила. Можна з тобою поїду?" – "Взагалі чудово". А взагалі з Катериною ми граємо в дорослі ігри", – з усмішкою зазначив боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр 31 жовтня в своєму другому бою в супертяжах за очками переміг Дерека Чісору. Після бою британець заявив, що Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі "з'їдять" українця.