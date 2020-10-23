Усик розповів про бажання стати священником

Український боксер Олександр Усик, якби не став боксером, то пішов би у священники. Водночас він розглядає таку можливість.

Про це сам спортсмен заявив в інтерв'ю Ганні Буткевич, пише XSPORT. "Якби у мене було ще одне життя, ким би я став? Священником. Думки про це є. Служити Богу", – зізнався Усик.

Він також розповів, що під час карантину відточував різні навички. "Навчився жонглювати чотирма м'ячами, ще більше мовчати. Так. Навіщо мовчати? Тому що за слова дуже багато доводиться відповідати. А за мовчання – нічого. Ніхто не просить", – зазначив спортсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі гонорари Олександра Усика та Дерека Чісора за бій 31 жовтня.