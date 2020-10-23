Усик розповів, кого з братів Кличків зміг би побити

Михайло Морозов Бокс 19:30, 23.10.2020

Український суперважковаговик Олександр Усик розповів, як реагує на порівняння з легендарними співвітчизниками Володимиром і Віталієм Кличками.

Він відзначив їхній внесок у підвищення впізнаваності України в усьому світі та зізнався, що йому приємно продовжувати їхню справу. Олександр також у жартівливій формі заявив, що зміг би перемогти обох братів на рингу.

"Ні. Ніяк не дратує. Ці хлопці дуже сильно, капець як сильно нашу країну прославили за океаном. Брати Клички, Шевченко – за рахунок спортсменів почали впізнавати країну. А не за рахунок інших. Мені симпатизує те, що я, можна так сказати, естафету від них перейняв. Побив би обох. З двох рук ні. Мені здається, по черзі вони мали б виходити. Ні, нехай краще вдвох виходять, вони б заважали один одному. Віталій, Володимир, вибачте", – цитує Усика видання XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр розповів про бажання стати священиком.

Коментувати
Спорт Бокс

Дивіться також

"Слуга народу" прозрів після поїздки на Донбас та визнав, що стріляють щодня

Зеленський пообіцяв побудувати п'ять медмістечок за 8 млрд

Під Києвом COVID-19 убив подружжя медиків: їхня дитина в реанімації

Зеленський готовий випробувати на собі українську вакцину проти COVID-19

Студент із Донецька помочився на портрети Небесної Сотні на замовлення – журналіст