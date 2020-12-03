Усик розповів, чому в нього зіпсувалися стосунки з промоутером

Український боксер Олександр Усик зізнався, що останнім часом у нього зіпсувалися стосунки з Олександром Красюком, який представляє компанію K2 Promotions.

В інтерв'ю на YouTube-каналі USYK17 наш співвітчизник згадав проблемні ситуації із занадто тонкими рукавичками Дерека Чісори, в яких практично не було поролону, і маленьким розміром рингу. За словами Олександра, йому потрібні люди, які будуть за нього "воювати" і боротися, а не намагатися комусь сподобатися.

"Зіпсувалися, тому що всі ці ситуації з рукавичками, з рингом і все інше, коли людина повинна за тебе воювати, а не намагатися сподобатися всім, насамперед іншій стороні. Через це в мене такий крок назад. Ось мої хлопці, моя команда, вони стартують до кінця і не всім подобаються. Мені дехто каже: "Блін, вони якісь не такі". Тому що вони на мою користь грають, хочуть зробити краще. Їм немає різниці, що там навколо в кого, вони на моїй стороні. І для когось вони погані, а мені дуже кайфово, коли на них скаржаться", – розповів Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр пояснив, чому хоче піти від української промоутерської компанії.