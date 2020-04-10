Усик розкритикував декомунізацію і виправдав росіян: підсумки спорту 9 квітня

Олександр Чеканов Бокс 09:05, 10.04.2020 Оновлено: 09:57, 10.04.2020

Український боксер Олександр Усик різко розкритикував декомунізацію в країні, а російський хокеїст Євген Малкін розповів про коронавірус у США.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 9 квітня.

Крім того, Олександр Усик заявив про те, що росіяни не винні в тому, що відбувається у Криму і на Донбасі. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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