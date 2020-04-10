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10 квітня • оновлено в 09:12
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Усик розкритикував декомунізацію і виправдав росіян: підсумки спорту 9 квітня

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Український боксер Олександр Усик різко розкритикував декомунізацію в країні, а російський хокеїст Євген Малкін розповів про коронавірус в США.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 9 квітня.

Крім того, Олександр Усик заявив про те, що росіяни не винні в тому, що відбувається в Криму і на Донбасі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

"Ті, хто хочуть, нехай повісяться": Усик різко висловився про декомунізацію в Україні

"Трупи складають один на одного": Малкін описав кошмар від коронавірусу в США

Усик: "Росіяни не винні, що наші царі чогось не поділили"

Чемпіонат Європи з баскетболу офіційно скасовано через коронавірус

"Тільки кістки не ламати": Онуфрій дозволив Усику бити українських депутатів

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Євро-2020
Особи
Євген Малкін Олександр Усик
Тег
ФК Динамо Київ
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Коронавірус. Найважливіше

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