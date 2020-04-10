Усик розкритикував декомунізацію і виправдав росіян: підсумки спорту 9 квітня

Український боксер Олександр Усик різко розкритикував декомунізацію в країні, а російський хокеїст Євген Малкін розповів про коронавірус в США.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 9 квітня.

Крім того, Олександр Усик заявив про те, що росіяни не винні в тому, що відбувається в Криму і на Донбасі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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