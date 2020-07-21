Усик розгромив Гассієва в Москві та став абсолютним чемпіоном світу: як це було

Михайло Морозов Бокс 12:28, 21.07.2020 Оновлено: 12:38, 21.07.2020

21 липня 2018 року Олександр Усик здобув розгромну перемогу над Муратом Гассієвим в Москві і став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, перемігши у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії.

У поєдинку розігрувалися пояса WBC і WBO, якими володів українець, титули Гассієва WBA Super і IBF і Кубок Мохаммеда Алі. Перевага в бою була на боці Усика, який вміло маневрував, наносячи велику кількість ударів по супернику. За весь поєдинок українець випустив 939 ударів, 252 з яких виявилися точними.

Після 12 раундів судді одноголосно віддали перемогу нашому співвітчизнику (120-108,119-109 119-109).

Після перемоги над Гассієвим Усик прийняв рішення перейти в суперважку вагу. Пізніше росіянин пішов його шляхом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії зробили гучну заяву щодо можливого реваншу українця йросіянина.

Коментувати
Спорт Бокс

Дивіться також

У Луцьку зі стріляниною захопили автобус із людьми: всі подробиці, фото й відео

У Дніпрі на Монастирському острові зґвалтували жінку: поліція шукає злочинця

Девальвація курсу гривні на 10% допоможе економіці України, – Гетманцев

"Л/ДНР" убили українського воїна, ще одного травмували: у ЗСУ відповіли, – ООС

Встали, пішли і забули: в елітному пологовому будинку "Лелека" вперше кинули дитину