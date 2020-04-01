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1 квітня • оновлено в 09:24
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Усик розгнівав українців, захопившись Сталіним: підсумки спорту 31 березня

1.2т
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Легендарний Володимир Кличко жорстко звернувся до українців через карантин, а Олександр Усик захопився Сталіним і потрапив у скандал.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 31 березня.

Крім того, лідер збірної України Руслан Малиновський назвав ідіотами тих, хто вважає коронавірус несерйозною проблемою. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Руслан Малиновський Дмитро Губернієв Володимир Кличко Олександр Усик
Теги
ФК Аталанта Збірна України з футболу
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