Усик розгнівав українців, захопившись Сталіним: підсумки спорту 31 березня

Легендарний Володимир Кличко жорстко звернувся до українців через карантин, а Олександр Усик захопився Сталіним і потрапив у скандал.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 31 березня.
Крім того, лідер збірної України Руслан Малиновський назвав ідіотами тих, хто вважає коронавірус несерйозною проблемою. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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