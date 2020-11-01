Усик прокоментував перемогу над Чісорою і розповів про свої плани

Непереможний Олександр Усик (18-0, 13 КО) залишився незадоволений якістю свого боксу в бою з британцем Дереком Чісорою (32-10, 23 КО)

За словами кримчанина він припускав, що цей поєдинок буде дуже непростим.

"Чісора – великий, сильний хлопець. Відмінний бокс, я люблю це. Я очікував такий поєдинок, ми навіть налаштовувалися на ще більш важкий бій. Чи відповів цей бій на питання про мою спроможність в супертяжах? Я не знаю. Це питання до фанатів і експертiв. Яку оцінку поставив би собі? 3 з 10", – заявив Олександр.

Усик зізнався, що в його найближчі плани входить поїхати додому і провести максимум часу з сім'єю,

"А далі тренуватися. Я не боксував цілий рік, не мав боксерської практики", – емоційно зазначив Усик.

На питання про те, чи не змінилися його плани стати чемпіоном світу в суперважкій вазі, Усик відповів однозначно: "Не просто чемпіоном – абсолютним чемпіоном світу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Усик – Чісора завершилася перемогою нашого співвітчизника за очками.