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Усик прокоментував бій Ковальов - Ярд

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Непереможний український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) оцінив бій чемпіона світу за версією WBO в напівважкій вазі Сергія Ковальова проти британця Ентоні Ярда.

"Серьога Ковальов красава. 8-й раунд дуже небезпечний був, але він виявив чоловічий свій характер, вистояв, витримав і повернув бій в своє русло. Серьога - молодець! Серьогу, вітаю!", - сказав кримчанин під час прямого ефіру у себе в Instagram.

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Ковальов - Ярд: весь бій на відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ковальов - Ярд зустріч пройшла 24 серпня на Traktor Arena в Челябінську і завершилася в 11-му раунді жорстким нокаутом від росіянина.

Пізніше Ярд був госпіталізований в одну з лікарень Челябінська. Через деякий час стало відомо його стан здоров'я.

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Особи
боксер Сергій Ковальов Ентонi Ярд Олександр Усик
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