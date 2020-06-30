Усик про суперважку вагу: люблю перемагати великих хлопців

Український боксер Олександр Усик розповів, як збирається домагатися успіху в суперважкій вазі, і зізнався, що "любить перемагати великих хлопців".

"У мене є професійний дієтолог (Катерина Толстикова – Ред.), і її робота полягає в тому, щоб стежити за тим, як я набираю вагу. Я готувався до цього ще з часів аматорського боксу. Я планую домогтися успіху в суперважкій вазі так само, як мені це вдалося в першій важкій вазі. Я люблю битися з великими хлопцями і перемагати їх. Це приносить мені задоволення", – цитує слова Усика видання myhotnewspk.com.

Він також зазначив, що повністю сконцентрований на собі і не думає про своїх суперників, зокрема про Дерека Чісору, з яким у нього запланований наступний бій.

"Мій найскладніший суперник – це я сам. Я не думаю про Чісору. Аналіз моїх суперників і побудова плану на поєдинок – завдання мого тренера. Я лише виконую цей план і перемагаю", – додав українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний боксер Володимир Кличко назвав ім'я наступного чемпіона в суперважкій вазі, і це не Усик.