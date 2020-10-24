Усик про пiдписників, якi виганяли його в Москву: таку муть іноді пишуть – я іржав з кожного

Непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) розповів, що йому пишуть пiдписники в Instagram.

За словами кримчанина, він не сприймає всерйоз ніякі загрози.

"Я почав заходити в дiрект – таку муть іноді пишуть, відправляють мене кудись: "Бери валізи, квитки ми тобі купимо". Я іржав із кожного. Пишуть: "Збирай сумку, ми купимо тобі квитки, їдь до Москви". Чому ? Хрін його знає", – заявив Олександр в ефірі Youtube-каналу "Без Грима з Ганною Буткевич".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усик розповів, як реагує на порівняння з легендарними співвітчизниками Володимиром і Віталієм Кличками, висловився про можливий похiд в мери а також зізнався, зізнався, що хотів провчити своїх критиків за допомогою кулаків.