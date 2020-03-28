Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик вважає, що продовження карантину в Україні не призведе ні до чого хорошого.

"Карантин дуже сильно позначиться на спорті. І економіці будуть вила. Наскільки я знаю, 25 березня продовжили карантин. Ну ось економіці будуть вила. Люди не працюють, у людей закінчаться гроші, закінчиться їжа. Відбувається щось неймовірне", - заявив Усик в ефірі Newsone.

Напередодні Усик заявив, що українці забагато приділяють увагу епідемії коронавiрусу в країні.

Раніше Олександр Усик закликав українців відвідувати храми і причащатися з однієї чаші, незважаючи на ризик захворіти на коронавірус.

До цього Усик заявив, що для боротьби з коронавірусом треба "купатися в басейні з хлоркою" і "пити воду з-під крана".

Нещодавно Усик викликав справжній скандал в мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавiрусу.

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