Усик про бій із Чісорою: я, як козак, вийшов куражнути

Український суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) задоволений своїм боєм проти Дерека Чісори (32-10, 23 КО).

Кримчанин емоційно відреагував на запитання інтерв'юера щодо його думки про поєдинок.

"Блін, яка у мене думка? Я рік не боксував. Я, прям, куражнув, відповідаю. Я, як козак, вийшов саме куражнути, ви бачили мою посмішку? Я прямо ось тут ось був. Я реально дуже вдячний Всевишньому за цю перемогу і за те, що ми відбоксували. Я реально дуже радий. Те, що команда видихне... Коротше, багато наговорю зараз, Егіс Клімас трохи менше перекладе, і ми підемо відпочивати додому", – заявив Усик.

За словами Олександра потужні удари британця не здивували його.

"Чудові удари. Наш Рома, мій близький друг, він приблизно так само "гатив мене", коли ми готувалися. Ось приблизно так само, ось прям нещадно бив мене, я готовий був до цих "бомб". Я думав про бокс – іти за передню руку, думав бити назустріч і закінчувати передньою", – зазначив український боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Усик – Чісора за титул офіційного претендента на чемпіонський бій по лінії WBO завершився перемогою нашого співвітчизника.

Пізніше з'явився коментар британця, а також відео з найкращими моментами битви.