Усик про бій Джошуа – Ф'юрі: вони від мене не втечуть

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Бокс
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Олександр Усик

Український боксер Олександр Усик заявив, що його не хвилює бажання Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі провести бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

В інтерв'ю виданню The Sun, наш співвітчизник, який є обов'язковим претендентом на пояс WBO, сказав, що готовий чекати свого шансу, але тільки в разі, якщо Джошуа звільнить титул. Олександр також зізнався, що краще б побився з Ентоні, оскільки він володіє більшою кількістю поясів.

"Я про це взагалі не турбуюся. Я буду чекати, скільки буде потрібно. Джошуа та Ф'юрі можуть битися стільки разів, скільки захочуть, але нехай Ентоні звільнить свій титул. У будь-якому випадку, вони від мене не втечуть. Я би краще побився з Джошуа, оскільки він володіє більшою кількістю поясів. Я хочу стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі", – заявив Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер зможе зберегти статус обов'язкового претендента на пояс WBO лише в разі перемоги над Дереком Чісорою, бій з яким відбудеться в суботу, 31 жовтня. Раніше букмекери несподівано змінили котирування на переможця цього поєдинку.

WBOТайсон Ф'юріЕнтоні ДжошуаОлександр Усик