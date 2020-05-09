Усик привітав Україну з Днем перемоги відео російського блогера

Максим Богданов Бокс 22:56, 9.05.2020

Ексабсолютний чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі Олександр Усик опублікував оригінальне привітання з 9 травня.

У себе в Instagram кримчанин виклав відео з віршами відомого російського блогера ABRECK.

Відзначимо, що раніше привітання з Днем перемоги опублікував Ломаченко. Український чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA розмістив в Instagram вірш "Вибачте ви нас, ветерани!" російського поета Артура Кенчешаова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Усика внесли в базу "Миротворець" за "участь в антиукраїнських пропагандистських заходах Росії (країни-агресора) і маніпуляції суспільно значущою інформацією.

9 травня чемпіон України з боротьби серед молоді, а також бронзовий призер чемпіонату Європи Богдан Грицай викликав Усика на бій без правил.

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