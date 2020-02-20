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20 лютого • оновлено в 09:50
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Усик приїхав до Криму і показав, чий півострів: спортивні підсумки 19 лютого

2.5т
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Український боксер Олександр Усик відвідав Крим, а у Лізі чемпіонів зіграли чергові матчі 1/8 фіналу.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 19 лютого.

Крім того, в мережі показали найкрасивіших спортсменок СРСР. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Дар'я Білодід Рамзан Кадиров Олександр Емельяненко Олександр Усик
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, теперь вы отепетесь от Усика, или продолжите свои собачьи вопросы задавать?
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