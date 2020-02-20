Усик приїхав до Криму і показав, чий півострів: спортивні підсумки 19 лютого

Український боксер Олександр Усик відвідав Крим, а у Лізі чемпіонів зіграли чергові матчі 1/8 фіналу.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 19 лютого.
Крім того, в мережі показали найкрасивіших спортсменок СРСР. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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