Усик приїхав до Криму і показав, чий півострів: спортивні підсумки 19 лютого

Український боксер Олександр Усик відвідав Крим, а у Лізі чемпіонів зіграли чергові матчі 1/8 фіналу.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 19 лютого.

Крім того, в мережі показали найкрасивіших спортсменок СРСР. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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