Усик пояснив, чому йому не потрібна підтримка глядачів у бою з Чісорою

Українець Олександр Усик заявив, що проведення бою проти Дерека Чісори без глядачів не стане для нього проблемою, оскільки він вже стикався з таким в аматорському боксі.

В інтерв'ю на YouTube-каналі Matchroom Boxing наш співвітчизник заявив, що йому не потрібні вболівальники, щоб завестися, оскільки його заводить робота в рингу. Олександр також зізнався, що головним для нього є підтримка рідних і близьких людей, яку він відчуває навіть на відстані.

"В аматорах я дуже багато разів боксував на майданчиках, де не було нікого, окрім суддів і ще 10 сторонніх людей. Це не заважало мені віддаватися бою на 100%. Мені не потрібні вболівальники, щоб я показував свій найкращий бокс, оскільки мене заводить робота в рингу. Мої найголовніші вболівальники – це мої дружина, діти, мама, родичі, близькі. Всі вони чекають мене вдома, і я відчуваю їхню підтримку навіть на такій відстані. Мені не потрібна підтримка 20 тисяч глядачів на арені. Я – гравець. Я навіть граю наосліп", – сказав Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Олександра проти Чісори відбудеться в суботу, 31 жовтня. Раніше букмекери несподівано змінили котирування на переможця бою.