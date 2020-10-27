Усик пояснив, чому йому не потрібна підтримка глядачів у бою з Чісорою

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Бокс
4,8 т.
Олександр Усик

Українець Олександр Усик заявив, що проведення бою проти Дерека Чісори без глядачів не стане для нього проблемою, оскільки він вже стикався з таким в аматорському боксі.

В інтерв'ю на YouTube-каналі Matchroom Boxing наш співвітчизник заявив, що йому не потрібні вболівальники, щоб завестися, оскільки його заводить робота в рингу. Олександр також зізнався, що головним для нього є підтримка рідних і близьких людей, яку він відчуває навіть на відстані.

"В аматорах я дуже багато разів боксував на майданчиках, де не було нікого, окрім суддів і ще 10 сторонніх людей. Це не заважало мені віддаватися бою на 100%. Мені не потрібні вболівальники, щоб я показував свій найкращий бокс, оскільки мене заводить робота в рингу. Мої найголовніші вболівальники – це мої дружина, діти, мама, родичі, близькі. Всі вони чекають мене вдома, і я відчуваю їхню підтримку навіть на такій відстані. Мені не потрібна підтримка 20 тисяч глядачів на арені. Я – гравець. Я навіть граю наосліп", – сказав Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Олександра проти Чісори відбудеться в суботу, 31 жовтня. Раніше букмекери несподівано змінили котирування на переможця бою.

Усик - ЧiсораДерек ЧісораОлександр Усик