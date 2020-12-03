Усик пояснив, чому хоче піти від української промоутерської компанії

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Бокс
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Усик Ромеро

Український боксер Олександр Усик зізнався, що для нього головною при підписанні нової угоди з промоутерською компанією є фінансова сторона питання.

В інтерв'ю на YouTube-каналі USYK17 наш співвітчизник заявив, що хоче розвивати свій промоушен, а виступи разом з K2 Promotions не дозволять це зробити. Незважаючи на це, Олександр не виключає можливості продовження угоди з компанією, якщо його влаштують умови, які вона запропонує.

"Я просто хочу далі йти своїм шляхом, як це робили всі. Не хочу йти далі з K2 Promotions, тому що тоді не буде Usyk17 Promotion. Виходить, що в такому випадку я буду розвивати чужу компанію. Насправді, я просто хочу вигідні для себе умови, тому що є певний проміжок часу, протягом якого спортсмен може заробити, щоб після закінчення кар'єри розвиватися в іншому напрямку. Якщо K2 Promotions запропонує мені кращі умови для заробітку, то я продовжу з ними співпрацювати, чому ні? Все те, що вони обіцяли мені, вони, в принципі, зробили", – розповів Усик.

Нагадаємо, що Олександр працює з українською промоутерською компанією, починаючи з 2013 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер нашого співвітчизника Олександр Красюк назвав терміни дії контракту боксера з K2 Promotions.

Олександр КрасюкОлександр Усик