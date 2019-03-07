Усик — Повєткін: з'явилося офіційне рішення щодо бою

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) не битиметься з росіянином Олександром Повєткіним (34-2, 24 КО) в Чикаго 18 травня.

Усик — Повєткін

У цей день під час боксерського шоу в США в обох боксерів можуть відбутися поєдинки, але вони офіційно не будуть битися один із одним, повідомляє boxingscene.com.

Головна причина скасування бою — бажання російської промоутерської компанії World of Boxing, яка представляє Повєткіна, провести проміжний бій перед поєдинком із українцем.

Уточнюється, що зустріч Усик — Повєткін може пройти пізніше і лише в тому випадку, якщо обидва боксери переможуть 18 травня в Чикаго. Цей поєдинок транслюватиметься на стримінговій платформі DAZN.

За інформацією ЗМІ, суперником Усика може стати камерунський суперваж Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), а суперником Повєткіна — американець Майкл Хантер-молодший (16-1, 11 КО).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше DAZN запропонувала Володимиру Кличку 40 мільйонів доларів (трохи більше 1 млрд гривень) за повернення в ринг.

Олександр Усик 10 листопада переміг Тоні Белью нокаутом у 8 раунді. Пізніше кримчанин заявив про бажання перейти в суперважку вагову категорію.

Повєткін 23 вересня зазнав поразки в битві за чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в бою проти Ентоні Джошуа (22-0, 20 КО).

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!