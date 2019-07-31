Усик поставив на місце репортера за брутальне питання

Непереможний український важковаговик Олександр Усик (16-0, 12 КО) змусив англійського кореспондента змiнити своє питання про поєдинок Василя Ломаченка з Люком Кемпбеллом.

Між нашим боксером і журналістом відбувся такий діалог:

- Олександре, які шанси ви віддаєте на перемогу Ломаченка в бою?

- (Усик, звертаючись до Красюка) – Він мене питає, які шанси я даю? Чому він не запитав, які шанси у Люка Кемпбелла?

- Як британець я задаю питання на свій манер. Добре, я перефразую. Які шанси у Люка в бою проти вашого друга?

- Я просто хочу подивитися цей поєдинок, тому що спостерігати, як боксує Василь Ломаченко – це найкрутіше, що можна спостерігати в боксі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні журналісти порахували, скільки Василь Ломаченко заробив за шість років професійної кар'єри в боксі.

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