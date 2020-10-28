Усик попередив Чісору про те, що "в залі не натренуєш"

Український важковаговик Олександр Усик попередив британця Чісору, що "у всіх однакове підборіддя", і Дерек "впаде", навіть якщо він не завдасть найсильніший удар.

Таким чином кримчанин відреагував на зауваження, що британський боксер має перевагу як в силі удару, так і в габаритах.

"Бути готовим до бою не обов'язково означає готовність отримувати удари в щелепу. У всіх підборіддя однакове, і в залі його не натренуєш. Та й удар не повинен бути дуже сильним, щоб відправити людину на канвас", – заявив 33-річний Усик в інтерв'ю Skysports.com.

На питання, чи зможе він перемогти найбільших важковаговикiв, Усик відповів: "Якби царя звірів визначали за розміром, то це був би слон, а не лев".

Нагадаємо, що Усик (17-0, 13 КО) другий бій в суперважкій вазі проведе в суботу, 31 жовтня. Сімферополець битиметься з Чісорою в Лондоні. Вже був опублікований список каналів, які покажуть зустріч.

Раніше відомий український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач розкритикував фізичний стан Олександра.