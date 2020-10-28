Усик попередив Чісору про те, що "в залі не натренуєш"

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Бокс
1,2 т.
Олександр Усик

Український важковаговик Олександр Усик попередив британця Чісору, що "у всіх однакове підборіддя", і Дерек "впаде", навіть якщо він не завдасть найсильніший удар.

Таким чином кримчанин відреагував на зауваження, що британський боксер має перевагу як в силі удару, так і в габаритах.

"Бути готовим до бою не обов'язково означає готовність отримувати удари в щелепу. У всіх підборіддя однакове, і в залі його не натренуєш. Та й удар не повинен бути дуже сильним, щоб відправити людину на канвас", – заявив 33-річний Усик в інтерв'ю Skysports.com.

На питання, чи зможе він перемогти найбільших важковаговикiв, Усик відповів: "Якби царя звірів визначали за розміром, то це був би слон, а не лев".

Нагадаємо, що Усик (17-0, 13 КО) другий бій в суперважкій вазі проведе в суботу, 31 жовтня. Сімферополець битиметься з Чісорою в Лондоні. Вже був опублікований список каналів, які покажуть зустріч.

Раніше відомий український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач розкритикував фізичний стан Олександра.

Дерек ЧісораОлександр Усик