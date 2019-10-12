Усик попався на брехні - відеофакт

Український боксер Олександр Усик збрехав під час свого інтерв'ю керівнику редакції спортивних програм телеканалу "Інтер" Роману Кадемін, що сам пише все вірші.

"У соціальних мережах все частіше бачу, як ви розповідаєте вірші. Особливо мені подобається елемент, коли ви в капелюсі", - похвалив боксера Кадемiн і виклав уривок з його Instagram.

"Мы ничего с собой не заберём, Ни дом, ни деньги... даже славу, Мы как пришли, так и уйдем, Лишь доброту свою оставив! Цените, что вы утром встали, что Бог от сна вас разбудил, а в ночь, когда вы засыпали, вас Ангел бережно хранил!" - декламує Олександр.

"Так, я вирішив придумати таку тему. Що я буду в панамці з опущеними полями і видавати якийсь акцент, піднімаючи погляд", - прокоментував уривок кримчанин.

"Вірш, який ви декламували, це ваш вірш?" - уточнив Кадемін.

"А всi вірші, які я читаю, це мої вірші", - самовпевнено відповів Усик, уточнивши, що "може бути деякі фрази міг десь прочитати чи почути".

Насправді Усик прочитав уривок з твору поетеси Інни Розумовської опублікованого в серпні минулого року.

Крім того, текст з трохи видозміненим початком, за місяць до того, як був опублікований Усиком, масово ходив по російським соцмережах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик в ніч на 13 жовтня проведе свій дебютний поєдинок у суперважкій вазі.

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