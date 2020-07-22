Усик показав тренування, здивувавши фразою українською мовою

Олександр Усик опублікував у себе в Instagram відео тренування, здивувавши підписників своєю українською вимовою.

"Вушко зацепило... Бачив?" – запитав боксер на відео.

Для українських користувачів українська мова Усика стала приємною несподіванкою.

"Така гарна українська вимова!", "Вау, українську мову від Усика досить незвично чути, але приємно", "Українська мова в ефірі. Спасибі, братику".

Інші оцінили гумор українця, який, як вони вважають, посміявся над повільністю свого наступного суперника Дерека Чісори.

"Він знущається над повільним Чісорою. Ви це бачите?", Саме з такою швидкістю Чісора викидає свої хуки. Усик знущається ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський боксер залишив грізне послання Усику, пообіцявши легко розправитися з українцем.