Усик показав тренування, здивувавши фразою українською мовою
Усик показав тренування, здивувавши українською вимовою. maxboxing
Олександр Усик опублікував у себе в Instagram відео тренування, здивувавши підписників своєю українською вимовою.
"Вушко зацепило... Бачив?" – запитав боксер на відео.
Для українських користувачів українська мова Усика стала приємною несподіванкою.
"Така гарна українська вимова!", "Вау, українську мову від Усика досить незвично чути, але приємно", "Українська мова в ефірі. Спасибі, братику".
Інші оцінили гумор українця, який, як вони вважають, посміявся над повільністю свого наступного суперника Дерека Чісори.
"Він знущається над повільним Чісорою. Ви це бачите?", Саме з такою швидкістю Чісора викидає свої хуки. Усик знущається ".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський боксер залишив грізне послання Усику, пообіцявши легко розправитися з українцем.