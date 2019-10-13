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13 жовтня • оновлено в 16:36
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Усик в бою з Візерспуном показав всьому світу чий Крим - фотофакт

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Олександр Усик своєю екіпіровкою під час дебютного бою в суперважкій вазі дав остаточну відповідь світу, чий насправді Крим.

Наш непереможний супертяж на бій проти американця Чазз Вїзерспуна вийшов в зелених шортах, на одному боці яких було написано Симферполь, а на другому - Україна.

Крім того, на задній частині красувалося ім'я дочки - Ліза.

Усик - Візерспун

Усик - Візерспун

t.me/Usyk17

Усик - Візерспун

Усик - Візерспун

t.me/Usyk17

Усик - Візерспун

Усик - Візерспун

t.me/Usyk17

Новини
Побитий Усик звернувся до українців - опубліковано відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, після перемоги Усика над британцем Тоні Белью на сторінках кримських паблік в мережі розгорілася суперечка щодо батьківщини спортсмена. Прихильники окупації Росією Криму стали писати, що він не українець, а саме кримчанин.

При цьому вони вказували на позицію Усика, який уникає прямої відповіді про те, чи визнає він півострів українським або російським, відповідаючи, що "Крим - це Крим" і він належить Богу.

У січні минулого року Усик вийшов з себе після питання про Крим, "наїхавши" на журналістів за "такі собачі питання".

У листопаді 2018-го Олександр дав відверте інтерв'ю, в якому знову відповів на наболіле питання "Чий Крим?".

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Читайте всі новини по темі "Усик – Візерспун" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик – Візерспун
Особа
Олександр Усик
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Может он имел ввиду, что украина войдёт в состав Симферополя?
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70rus xxx
70rus xxx
Это с какой стороны посмотреть.Не лукавь,Обоз.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Окончательный??Это каким образом???Он разве не в Крым завтра полетит праздновать победу????
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