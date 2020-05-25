Усик показав нове хобі та здивував підписників зовнішнім виглядом

Український боксер Олександр Усик спробував себе в ролі гольфіста, виставивши в Instagram відео, на якому він виконує серію із трьох ударів.

"Ідеально! Під прапорець", – похвалив боксера закадровий голос.

Олександр Усик @usykaa

У коментарях хвалять Олександра за спробу освоїти новий вид спорту, але відзначають, що для гри в гольф треба бути більш гнучким. Однак більшість підписників звернули увагу на зачіску і різне взуття спортсмена (правий кросівок білий, лівий – чорний).

"Сашку хто-небудь скаже? У нього кеди різні, так поспішав на гольф", "На другий такий же кросівок грошей не вистачило?", "А чому у вас взуття різного кольору?", "Чия туфля?", "Зачіска 10/10", "Саню, що у тебе на голові?"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик на карантині вразив надзвичайно складним трюком.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!