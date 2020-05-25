Головна Новини
25 травня • оновлено в 18:33
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Усик показав нове хобі та здивував підписників зовнішнім виглядом

3.5т
Читати матеріал російською

Український боксер Олександр Усик спробував себе в ролі гольфіста, виставивши в Instagram відео, на якому він виконує серію із трьох ударів.

"Ідеально! Під прапорець", – похвалив боксера закадровий голос.

Олександр Усик

Олександр Усик

@usykaa

⛳️🏌️

Публікація від Usyk Aleksandr (@usykaa)

У коментарях хвалять Олександра за спробу освоїти новий вид спорту, але відзначають, що для гри в гольф треба бути більш гнучким. Однак більшість підписників звернули увагу на зачіску і різне взуття спортсмена (правий кросівок білий, лівий – чорний).

"Сашку хто-небудь скаже? У нього кеди різні, так поспішав на гольф", "На другий такий же кросівок грошей не вистачило?", "А чому у вас взуття різного кольору?", "Чия туфля?", "Зачіска 10/10", "Саню, що у тебе на голові?"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик на карантині вразив надзвичайно складним трюком.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Олександр Усик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
49
5
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 245.

    Вилікувалися: 7234. Померли: 623.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 346 тисяч.

  • В Україні з'явився новий епіцентр COVID-19 – в Рівненській області зростає кількість заражених.

  • Чорногорія стала першою країною в Європі, яка повністю подолала пандемію.

  • У Німеччині зважилися зняти карантин: стало відомо, чим замінять.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
HAVU
VS
Gambit Youngsters
Победа HAVU
1.65 Сделать ставку
Syman
VS
Nemiga
Победа Nemiga
1.55 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
Cloud9
Победа Cloud9 с форой в +1,5 карты
1.75 Сделать ставку
Gambit Youngsters
VS
pro100
Победа Gambit Youngsters с форой в -1,5 карты
2,70 Сделать ставку
FaZe
VS
Godsent
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Фрайбург
Победа Айнтрахта с форой (0)
1.57 Сделать ставку
Байер
VS
Вольфсбург
Победа Байера
1.72 Сделать ставку
Вердер
VS
Боруссия М
Инд. тотал Вердера больше 1
1.85 Сделать ставку
Регенсбург
VS
Нюрнберг
Обе забьют
1.70 Сделать ставку
fnatic
VS
Team Spirit
Победа Team Spirit с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку