Усик показав, чому вчить дочку на карантині - опубліковано відео

Максим Богданов Бокс 20:44, 25.04.2020

Непереможний український супертяж Олександр Усик під час карантину вирішив дати урок боксу своїй доньці.

"Раз-два! Раз-два! Тепер ухил, ще ухил. Нирочек, нирочек. І б'єш татові сюди", – допомагав 10-річнiй Лізi порадами Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усик заявив, що дівчатам не місце в боксі і змішаних єдиноборствах, тому що так вони втрачають свою чарівність і стають грубими.

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