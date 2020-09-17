Усик побив легендарний рекорд і став чемпіоном WBC: як це було

Рівно 4 роки тому український боксер Олександр Усик побив Кшиштофа Гловацьки і завоював перший у своїй професійній кар'єрі чемпіонський пояс у важкій вазі. Зустріч за титул WBO тривала всі 12 раундів і переможця визначили суддівські записки 119:109, 117:111, 117:111.

Крім того, тоді ще 29-річний кримчанин побив легендарний рекорд Евандера Холіфілда, який став чемпіоном світу за 12 боїв. Українцю для цього вистачило 10 поєдинків.

У себе в Instagram Олександр згадав цю зустріч, подякувавши українцям за підтримку.

"І хоча бій проходив у Гданську, я кожною клітинкою відчував підтримку нашого народу! Величезна подяка всім, я це завжди буду пам'ятати. Світ любить сильних", – написав Усик.

Усик подякував українцям Instagram Олександра Усика

Як повідомляв OBOZREVATEL, наразi Усик готується до поєдинку з британцем Дереком Чісорою. Спочатку поєдинок між боксерами мав відбутися 23 травня в Лондоні, але його перенесли через пандемію коронавiрусу. Зараз протистояння між українцем і британцем заплановано на 31 жовтня.