Усик поб'ється за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі

Переможець двоматчевого протистояння між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі зобов'язаний буде провести захист титулу абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі в бою з Олександром Усиком.

Про це повідомив президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Франциско Валькарсель. Функціонер підтвердив, що Джошуа і Ф'юрі підписали контракт на два бої, в якому визначать володаря усіх престижних поясів у хевівейті.

Усик проти Гассієва в фіналі WBSS

"Я хотів би бачити, як чемпіон WBO Ентоні Джошуа проведе поєдинок проти колишнього чемпіона WBO і нинішнього володаря поясу Всесвітньої боксерської ради (WBC) у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу суперважкої ваги. Наступним суперником переможця повинен бути обов'язковий претендент за лінією WBO Олександр Усик", – цитує Валькарсел ESPN.

Бій Усика проти Джошуа або Ф'юрі повинен відбутися до кінця майбутнього року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний російський чемпіон Костя Цзю розповів про повагу до Олександра Усика.