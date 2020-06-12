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12 червня • оновлено в 20:51
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Усик поб'ється за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі

3.2т
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Переможець двоматчевого протистояння між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі зобов'язаний буде провести захист титулу абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі в бою з Олександром Усиком.

Про це повідомив президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Франциско Валькарсель. Функціонер підтвердив, що Джошуа і Ф'юрі підписали контракт на два бої, в якому визначать володаря усіх престижних поясів у хевівейті.

Усик проти Гассієва в фіналі WBSS

Усик проти Гассієва в фіналі WBSS

"Я хотів би бачити, як чемпіон WBO Ентоні Джошуа проведе поєдинок проти колишнього чемпіона WBO і нинішнього володаря поясу Всесвітньої боксерської ради (WBC) у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу суперважкої ваги. Наступним суперником переможця повинен бути обов'язковий претендент за лінією WBO Олександр Усик", – цитує Валькарсел ESPN.

Бій Усика проти Джошуа або Ф'юрі повинен відбутися до кінця майбутнього року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний російський чемпіон Костя Цзю розповів про повагу до Олександра Усика.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
WBO
Особи
Олександр Усик Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі
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