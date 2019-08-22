Усик поб'ється з росіянином у дебютному поєдинку в хевівейті — ЗМІ

Дебютний бій у рамках суперважкої ваги Олександр Усик проведе проти росіянина Андрія Федосова.

Як повідомляє Boxingscene, Федосов і його команда погодилися на бій проти українця. Поєдинок пройде 12 жовтня в Чикаго на Wintrust Arena і транслюватиметься на стрімінговій платформі DAZN.

Андрій Федосов boxingscene.com

Раніше команда Федосова відмовила українцю — хотіли спершу провести проміжний бій. За даними джерела, команди продовжили переговори і зуміли домовитися, хоча офіційного підтвердження цієї новини поки що немає.

Зазначимо, що Федосов провів 34 поєдинки в професійній кар'єрі, в яких здобув 31 перемогу і тричі програвав. 25 боїв завершував нокаутом.

Спочатку суперником Усика повинен був стати 38-річний француз камерунського походження Карлос Такам. Вони могли провести поєдинок ще в червні, але українець знявся через травму. Бій перенесли на осінь, проте Такам підписав контракт із новим промоутером, який змінив найближчі плани камерунця.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в команді Олександра Усика висловилися про скасування бою з Такамом.

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