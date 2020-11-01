Усик підтримав Хабіба, який назвав Макрона тварюкою

Максим Іншаков Бокс 13:29, 1.11.2020 Оновлено: 13:52, 1.11.2020

Український боксер Олександр Усик підтримав непереможного чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова, який образив президента Франції Еммануеля Макрона.

Кримчанин поставив лайк під постом росіянина в Instagram. У публікації Нурмагомедов піддав жорсткій критиці висловлювання французького лідера, назвавши його тварюкою.

Усик поставив лайк Хабібу
Instagarm Хабіба Нурмагомедова

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 жовтня Нурмагомедов звернувся до мусульман, заявивши, що під гаслом свободи слова французький політик ображає почуття понад півтора мільярда вірячих мусульман, і прикріпив фото Макрона з накладеним на нього відбитком черевика.

31 жовтня Олександр Усик переміг британця Дерека Чісору в поєдинку за титул офіційного претендента на бій за звання чемпіона світу за версією WBO.

Пізніше з'явився коментар британця, а також відео з найкращими моментами битви.

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