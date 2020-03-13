Усик перед боєм з Чісорою ефектно захистився від коронавіруса: відео

Український суперважковаговик Олександр Усик і британець Дерек Чісора зустрілися в дуелі поглядів в Лондоні, після чого український боксер провів імпровізовану дезінфекцію приміщення.

Олександр Усик і Дерек Чісора

Боксери зійшлися лицем до лиця на пресконференції, присвяченій поєдинку боксерів, який повинен пройти 23 травня на "O2 Arena" в столиці Великобританії.

Після того, як близько хвилини суперники дивилися один одному в очі, Усик спочатку попросив Чісору зробити спільне Селфі, а потім дістав балончик з антисептиком і кілька разів розпорошив на присутніх в залі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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