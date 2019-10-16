"Ніколи не приїде в Україну": Усик озвучив свої плани

Непереможний український супертяж Олександр Усик (17-0, 13 КО) дав інтерв'ю новинному порталу IFL TV, в якому розповів, із ким хоче битися в першу чергу.

"У мене була дуже божевільна підтримка на бою з Візерспуном. Зараз буду готуватися до наступного бою проти переможця реваншу Джошуа – Руіс", – зазначив Олександр.

Журналіст згадав слова Усика, сказані кілька днів тому, що найбільше він бажає бою з Уайлдером.

"І з Уайлдером теж хочу", – заявив кримчанин, але його промоутер Олександр Красюк переклав відповідь, як: "Везіть його сюди".

На уточнювальне запитання англійського журналіста "Сюди чи в Україну?", Усик відповів, що "він ніколи не приїде в Україну. Я приїду сюди, до нього, нічого страшного".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик (17-0, 13 КО) перемогою технічним нокаутом дебютував у суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник у США легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО).

Перед боєм українські вболівальники, які прийшли на Wintrust Arena підтримати свого боксера, разом із солістом фантастично виконали гімн нашої країни.

Після поєдинку Олександр прокоментував свій успіх, заявивши що йому довелося понервувати.

Пізніше були опубліковані кращі моменти зустрічі Усик - Візерспун і повний запис бою.

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