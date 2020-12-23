Усик оцінив повернення Тайсона в бокс і висловився про можливий бій з Майком

Українець Олександр Усик вважає, що легендарний Майк Тайсон повернувся в бокс, тому що йому стало нудно.

В інтерв'ю виданню The Sun наш співвітчизник назвав його вчинок правильним, оскільки завдяки цьому рішенню "Залізний Майк" скинув вагу і знову зайнявся улюбленою справою. Олександр також зізнався, що не хотів би битися з Тайсоном, а краще би просто його обійняв.

"Я думаю, що Майк знову почав боксувати, тому що йому стало нудно. Людині необхідно займатися улюбленою справою. Мені здається, що він правильно вчинив. Тайсон скинув вагу, він щасливий, так чому б ні? Не думаю, що хотів би битися з Майком, я б краще його по-дружньому обійняв. У дитинстві я дивився поєдинки братів Кличків, Тайсона, Леннокса Льюїса, але моїм головним кумиром завжди був Мухаммед Алі", – розповів Усик.

Відзначимо, що "Залізний Майк" не збирається закінчувати кар'єру після нічиєї в виставковому бою проти Роя Джонса-молодшого і готовий повернутися в ринг якомога швидше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше виклик Тайсону кинув Евандер Холіфілд, якому Майк в їхньому легендарному другому поєдинку відкусив шматочок вуха.