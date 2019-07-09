Усик отримав суперника: спортивні підсумки 8 липня

Промоутер Олександра Усика Едді Хірн назвав суперника українця в дебютному бою у хевівейті, а гравець "Динамо" допоміг збірній Бразилії виграти Копа Америка.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 8 липня.

Крім того, перша ракетка України Еліна Світоліна з рекордом країни вийшла до чвертьфіналу Wimbledon. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

Вперше у кар'єрі: Світоліна вийшла до чвертьфіналу Wimbledon

Названо суперника Усика в дебютному бою у хевівейті

Світоліна встановила рекорд України на Wimbledon

Гравець "Динамо" допоміг Бразилії виграти Копа Америка-2019

Сенсація: у драмі визначилася суперниця Світоліної у чвертьфіналі Wimbledon

Дружина легендарного футболіста померла від страшної хвороби

"Несе хороше людям": ексбос Формули-1 зізнався в любові до Путіна

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!