ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Усик отримав суперника: спортивні підсумки 8 липня

1.5тЧитати матеріал російською

Промоутер Олександра Усика Едді Хірн назвав суперника українця в дебютному бою у хевівейті, а гравець "Динамо" допоміг збірній Бразилії виграти Копа Америка.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 8 липня.

Крім того, перша ракетка України Еліна Світоліна з рекордом країни вийшла до чвертьфіналу Wimbledon. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

Вперше у кар'єрі: Світоліна вийшла до чвертьфіналу Wimbledon

Названо суперника Усика в дебютному бою у хевівейті

Світоліна встановила рекорд України на Wimbledon

Гравець "Динамо" допоміг Бразилії виграти Копа Америка-2019

Сенсація: у драмі визначилася суперниця Світоліної у чвертьфіналі Wimbledon

Дружина легендарного футболіста померла від страшної хвороби

"Несе хороше людям": ексбос Формули-1 зізнався в любові до Путіна

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Wimbledon" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
WimbledonУсик – Такам
Особи
Олександр УсикКарлос ТакамЕліна Світоліна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel