Усик отримав суперника: спортивні підсумки 8 липня

Промоутер Олександра Усика Едді Хірн назвав суперника українця в дебютному бою у хевівейті, а гравець "Динамо" допоміг збірній Бразилії виграти Копа Америка.
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Крім того, перша ракетка України Еліна Світоліна з рекордом країни вийшла до чвертьфіналу Wimbledon. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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