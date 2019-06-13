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Усик отримав головну боксерську премію Росії

6.2тЧитати матеріал російською

Український чемпіон світу у важкій вазі за версією IBF Олександр Усик (16-0, 12 КО) отримав російську премію "Легенда боксу".

Українця визнали найкращим боксером 2018 року, а бій із Муратом Гассієвим визнаний "Подією року".

Премію з рук президента WBA, Жілберто Хесуса Мендоси, отримав представник боксера. Нагородження відбулося в рамках другого Міжнародного боксерського форуму в Єкатеринбурзі.

Усик отримав головну боксерську премію Росії

Усик отримав головну боксерську премію Росії

У минулому році Усик став переможцем першого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) і абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

Після захисту титулів у бою з Тоні Белью прийняв рішення про перехід у суперважку вагу, але через пошкодження біцепса дебют Усика в супертяжах, який повинен був пройти 25 травня в бою проти камерунця Карлоса Такама, так і не відбувся.

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Особа
Олександр Усик
Місце
РосіяЄкатеринбург
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Краско Евгения
Краско Евгения
Ахрессоры. :)))
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Livesey David
Livesey David
Коварные оккупанты, что творят!
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