Усик отримав головну боксерську премію Росії

Український чемпіон світу у важкій вазі за версією IBF Олександр Усик (16-0, 12 КО) отримав російську премію "Легенда боксу".

Українця визнали найкращим боксером 2018 року, а бій із Муратом Гассієвим визнаний "Подією року".

Премію з рук президента WBA, Жілберто Хесуса Мендоси, отримав представник боксера. Нагородження відбулося в рамках другого Міжнародного боксерського форуму в Єкатеринбурзі.

У минулому році Усик став переможцем першого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) і абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

Після захисту титулів у бою з Тоні Белью прийняв рішення про перехід у суперважку вагу, але через пошкодження біцепса дебют Усика в супертяжах, який повинен був пройти 25 травня в бою проти камерунця Карлоса Такама, так і не відбувся.

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